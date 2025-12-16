Почетный гражданин Перми Пыхтеев признал многомиллиардные личные долги

Виктора Пыхтеева уже признавали банкротом в 2018 году.
Почетный гражданин Перми, бывший топ-менеджер ОПК Виктор Пыхтеев направил в арбитраж Прикамья заявление о собственном банкротстве с суммой непогашенных личных долгов на 3,2 млрд рублей. Суд объединил его с аналогичным обращением налоговой службы, которая требует признать Пыхтеева банкротом из-за недоимки в 719,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказывало ранее.
«Пыхтеев просит признать себя неспособным исполнить обязательства перед кредиторами после привлечения к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ОГТ “Искра-Авигаз”. Сумма заявленных требований к почетному гражданину Перми как контролирующему лицу должника составляет 3,2 млрд рублей», — на данные из сводной картотеки арбитражны дел ссылается «РБК Пермь».
Семь лет назад Пыхтеева уже признавали банкротом по иску ПАО «Банк “Санкт-Петербург”» с задолженностью 314,4 млн рублей по кредиту, выданному ОГТ в 2014 году. Тогда после выплаты 13,8 млн рублей (4,38% долга) его освободили от дальнейшего исполнения обязательств.
Пыхтеев ранее возглавлял АО «ОГТ “Искра-Авигаз”», предприятие, производившее газоперекачивающие агрегаты «Урал». Он выступил поручителем по кредиту, полученному компанией в 2014 году от ЗАО ИКБ «Европейский», правопреемником которого стал ПАО «Банк “Санкт-Петербург”».
Арбитражный суд Москвы признал «Искру-Авигаз» банкротом 1 июня 2018 года, а 13 ноября 2023 года привлек Пыхтеева к субсидиарной ответственности. МИФНС № 21 по Пермскому краю в сентябре 2025 года также указала на налоговую недоимку Пыхтеева. Спустя месяц, 27 октября, ПАО «Банк “Санкт-Петербург” подало аналогичное заявление, определив задолженность в 251,2 миллиона рублей.
В обращениях налоговой службы и банка были выявлены процессуальные недостатки, срок на их устранение установлен до 12 января 2026 года. 14 января пермский арбитраж рассмотрит просьбу бывшего конкурсного управляющего АО «Искра-Авигаз» Алексея Харланова о передаче в Москву иска Пыхтеева на 12,9 миллиона рублей, которые он оценил как свои убытки в виде неполученной зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск в период с 2018 по 2024 годы.