Почетный гражданин Перми Пыхтеев признал многомиллиардные личные долги

В обращениях налоговой службы и банка были выявлены процессуальные недостатки, срок на их устранение установлен до 12 января 2026 года. 14 января пермский арбитраж рассмотрит просьбу бывшего конкурсного управляющего АО «Искра-Авигаз» Алексея Харланова о передаче в Москву иска Пыхтеева на 12,9 миллиона рублей, которые он оценил как свои убытки в виде неполученной зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск в период с 2018 по 2024 годы.