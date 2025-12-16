Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства может пообщаться с героями СВО, которые принимали участие в обработке обращений граждан.
Песков во вторник посетил колл-центр прямой линии с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений.
«Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», — сказал Песков, обращаясь к героям спецоперации.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.