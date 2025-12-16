В Госдуме заявили, что решение Верховного суда по делу Долиной задает ориентир

Решение Верховного суда по нашумевшему делу вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной задает ориентир для подобных разбирательств, так как позиция главной инстанции зачастую учитывается при рассмотрении схожих дел. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
— Для рынка жилья такой подход особенно чувствителен, потому что квартира как вещь в большинстве случаев подлежит возврату в натуре. Здесь часто риск переносится на добросовестного покупателя, — передает слова народного избранника ТАСС.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».