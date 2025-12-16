Бывший украинский пограничник осужден на 22 года за подготовку к теракту

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу гражданина Украины Дмитрия Сторожука и гражданки России Валентины Заярной, признав их виновными в участии в террористической деятельности и связанных с ней преступлениях. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Суд установил, что в июне 2022 года, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, Сторожук обнаружил реактивную противотанковую гранату, ручные гранаты и взрывчатые вещества. С помощью Заярной он тайно покинул территорию завода, и вместе они перевезли боеприпасы к месту проживания, где хранили их до момента изъятия правоохранительными органами.
Из этих материалов Сторожук пытался собрать самодельное взрывное устройство, однако оно оказалось непригодным для использования.
С сентября 2022 по март 2023 года Сторожук вступил в террористическое сообщество, организованное сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Позже он вовлёк в эту группу Заярную. Вместе они готовили теракт против зампредседателя комитета Народного совета ДНР. Для этого сотрудник ГУР передал им посылку со взрывным устройством, которое Заярная перевезла и хранила у себя дома.
Кроме того, Сторожук хранил два поддельных украинских паспорта.
Сторожук приговорён к 22 годам лишения свободы. Первые 4 года он должен провести в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф 600 тысяч рублей.
Заярная получила 12 лет в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Ей также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 16-летнего жителя Мариуполя, которого подозревают в поджогах вышек сотовой связи по заданию спецслужб Украины.