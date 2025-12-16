Бывший украинский пограничник осужден на 22 года за подготовку к теракту

С сентября 2022 по март 2023 года Сторожук вступил в террористическое сообщество, организованное сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Позже он вовлёк в эту группу Заярную. Вместе они готовили теракт против зампредседателя комитета Народного совета ДНР. Для этого сотрудник ГУР передал им посылку со взрывным устройством, которое Заярная перевезла и хранила у себя дома.