Трамп анонсировал выступление из Белого дома в четверг

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал свое выступление из Белого дома в четверг, 18 декабря. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.
— Дорогие американцы, завтра вечером (по восточному времени — прим. «ВМ») я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в девять часов вечера по восточному времени. Я с нетерпением жду «встречи» с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди, — говорится в публикации.
Однако тему выступления американский лидер не назвал.
Это не первое громкое заявление президента США за последние сутки. Так, Дональд Трамп неожиданно заявил, что недавно провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На прямой вопрос о контактах с российским президентом Трамп ответил утвердительно, однако отказался раскрывать какие-либо подробности прошедшей беседы.
Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказал, что Путин и Трамп последний раз созванивались 16 октября. Последнее сообщение о беседе Путина и Трампа на сайте Кремля также датировано 16 октября.