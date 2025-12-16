На Украине вступил в силу приговор Януковичу о 15-летнем сроке

Приговор киевского суда, вынесенный заочно бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, вступил в законную силу. Об этом проинформировал офис генерального прокурора Украины.
Суд назначил экс-главе государства 15 лет заключения, признав его виновным в организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству.
Изначальный приговор был вынесен Подольским районным судом Киева 28 апреля. После того, как Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты, решение вступило в законную силу, подчеркнули в Telegram-канале офиса.
После февральского переворота 2014 года Янукович и практически весь его кабинет были вынуждены бежать из Украины. Следствие расценило этот факт как дезертирство.
Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик.