Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине вступил в силу приговор Януковичу о 15-летнем сроке

Киевский суд назначил Януковичу 15 лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу.

Источник: Комсомольская правда

Приговор киевского суда, вынесенный заочно бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, вступил в законную силу. Об этом проинформировал офис генерального прокурора Украины.

Суд назначил экс-главе государства 15 лет заключения, признав его виновным в организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству.

Изначальный приговор был вынесен Подольским районным судом Киева 28 апреля. После того, как Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты, решение вступило в законную силу, подчеркнули в Telegram-канале офиса.

После февральского переворота 2014 года Янукович и практически весь его кабинет были вынуждены бежать из Украины. Следствие расценило этот факт как дезертирство.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик.