В МВД России назвали три типичные манипуляции мошенников

«В преступных схемах время — полноценный инструмент давления. Злоумышленники выстраивают сценарии так, чтобы человек не успел подумать, проверить информацию или посоветоваться», — указано в Telegram-канале ведомства.
Один из самых распространенных приемов — это создание чувства срочности. Мошенники часто действуют на эмоциях паники, сообщая, что с карты пытаются списать деньги или что необходимо срочно защитить счет. По словам сотрудников МВД, настоящие финансовые и государственные структуры всегда дают время для уточнения деталей и не торопят, особенно по телефону.
Другим приемом является техника обещаний и отсрочек. Мошенники предлагают товары или услуги, заявляя, что всё будет «завтра»: товар будет отправлен, деньги выведутся. Это помогает преступникам удерживать внимание и затягивать момент, когда жертва осознает, что ее обманули.
Также мошенники выбирают «неудобное» время для звонков — рано утром, поздно вечером, на работе или во время поездки. Это делается с целью поймать человека в момент стресса, усталости или отвлеченности, когда критическое мышление ослабевает, а вероятность принятия ошибочного решения увеличивается.
Ранее в этот день в МВД РФ сообщили, что наиболее распространенные способы обмана, которые используют мошенники в 2025 году, — угроза привлечения к уголовной ответственности якобы за финансирование терроризма и предложения «быстрого заработка».