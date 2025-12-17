В МВД России назвали три типичные манипуляции мошенников

Один из самых распространенных приемов — это создание чувства срочности. Мошенники часто действуют на эмоциях паники, сообщая, что с карты пытаются списать деньги или что необходимо срочно защитить счет. По словам сотрудников МВД, настоящие финансовые и государственные структуры всегда дают время для уточнения деталей и не торопят, особенно по телефону.