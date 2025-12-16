Ричмонд
Царев назвал «битвой женщин» разбирательства по делу о квартире Долиной

Олег Царев прокомментировал судебные разбирательства по делу о квартире Ларисы Долиной.

Источник: Аргументы и факты

Политик Олег Царев прокомментировал судебные разбирательства по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и назвал их «битвой женщин».

«Вся эта история с квартирой Долиной — битва женщин. Продавец и покупательница. Обе разведены. У Долиной дочь и внучка, у Лурье — сын и дочь. Адвокаты тоже женщины. Все одни, сами. Без мужчин», — написал Олег Царев в Telegram.

Напомним, весной Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к покупательнице Полине Лурье, который касался оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице квартиры.

Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за ней право собственности на имущество, Полина Лурье осталась без квартиры и выплаченных денег.

Сегодня, 16 декабря, Верховный суд постановил ранее принятые по делу судебные акты отменить, а квартиру оставить Полине Лурье. При этом инстанция направила на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд вопрос о выселении певицы с целью «установления ряда обстоятельств для правильного разрешения спора».

