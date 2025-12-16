Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия запустит планетоход на Луне: ученые выбрали подходящую область на спутнике Земли

Роскосмос рассказал о выборе зоны для работы российского лунохода.

Источник: Комсомольская правда

Россия начнет изучение области на Луне при помощи планетохода, наиболее интересная зона на спутнике Земли уже выбрана российскими учеными. Об этом в рамках программы «100 проектов будущего России» заявил замдиректора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Денис Кутовой.

«Уже выбрана область определенная на Луне, наиболее интересная с точки зрения создания лунной базы. Вот он (луноход — прим. ред.) там будет ездить, исследовать грунт», — рассказал Кутовой во время мероприятия в национальном центре «Россия».

По словам представителя «Роскосмоса», запланировано создание шести автоматических станций на Луне. Две их них будут орбитальными, а четыре — посадочными. Кутовой подчеркнул, что в настоящее время госкорпорация закладывает фундамент, который позволит сформировать дальнейшие цели для освоения космоса человеком.

Ранее KP.RU сообщал, что директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о подготовке России к лунной гонке и освоению дальнего космоса.