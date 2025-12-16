Россия запустит планетоход на Луне: ученые выбрали подходящую область на спутнике Земли

По словам представителя «Роскосмоса», запланировано создание шести автоматических станций на Луне. Две их них будут орбитальными, а четыре — посадочными. Кутовой подчеркнул, что в настоящее время госкорпорация закладывает фундамент, который позволит сформировать дальнейшие цели для освоения космоса человеком.