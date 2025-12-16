Россия запустит планетоход на Луне: ученые выбрали подходящую область на спутнике Земли

Россия начнет изучение области на Луне при помощи планетохода, наиболее интересная зона на спутнике Земли уже выбрана российскими учеными. Об этом в рамках программы «100 проектов будущего России» заявил замдиректора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Денис Кутовой.
«Уже выбрана область определенная на Луне, наиболее интересная с точки зрения создания лунной базы. Вот он (луноход — прим. ред.) там будет ездить, исследовать грунт», — рассказал Кутовой во время мероприятия в национальном центре «Россия».
По словам представителя «Роскосмоса», запланировано создание шести автоматических станций на Луне. Две их них будут орбитальными, а четыре — посадочными. Кутовой подчеркнул, что в настоящее время госкорпорация закладывает фундамент, который позволит сформировать дальнейшие цели для освоения космоса человеком.
