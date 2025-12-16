Германия передала Киеву системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

Бундесвер передал Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс запуска ракет средней и малой дальности Iris-T. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины.
— Мы укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря поставке двух обещанных в августе комплексов Patriot (…), а также поставке девятого комплекса Iris-T, — приводит его слова итальянская газета Corriere della Sera.
По словам Писториуса, посредников в поставке «Патриотов» выступила Норвегия.
Днем ранее председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Испания передала Киеву уже свыше двух миллиардов евро в виде той или иной помощи, в том числе военной.
Газета The Washington Post писала, что зенитные ракетные комплексы Patriot, произведенные в США, испытывают трудности с перехватом российских ракет над территорией Украины. Несмотря на это, Patriot все еще остается единственной системой, у которой есть возможность сбивать российские баллистические ракеты.