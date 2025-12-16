Германия передала Киеву системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T

Бундесвер передал Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс запуска ракет средней и малой дальности Iris-T. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины.