ХК «Динамо» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби КХЛ

Победную и единственную в матче шайбу забил нападающий «Динамо» Джордан Уил на 44-й минуте игры. Это была третья встреча команд в этом сезоне. Первый раз «Динамо» разгромил «Спартак» со счетом 5:0, в ноябре красно-белые отыгрались — 4:2.
Сейчас «динамовцы» занимают третью строчку в таблице Западной конференции с 48 очками в активе. «Спартак» заработал 40 баллов и находится на шестом месте.
Следующий матч «Динамо» проведет дома против казахстанского «Барыса» 18 декабря, «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА 20 декабря.
В этот же день состоялся матч между СКА и «Шанхай Дрэгонс». Однако главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья. В ходе встречи обязанности главного тренера команды исполнял помощник Ларионова Юрий Бабенко. Матч начался в 19:30 по Москве и закончился со счетом 4:1 в пользу СКА.