ХК «Динамо» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби КХЛ

В этот же день состоялся матч между СКА и «Шанхай Дрэгонс». Однако главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья. В ходе встречи обязанности главного тренера команды исполнял помощник Ларионова Юрий Бабенко. Матч начался в 19:30 по Москве и закончился со счетом 4:1 в пользу СКА.