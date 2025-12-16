Ричмонд
ХК «Динамо» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби КХЛ

Столичные хоккейные клубы «Динамо» и «Спартак» завершили дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:0. Это второй раз, когда «динамовцам» удается обыграть красно-белых в этом сезоне.

Победную и единственную в матче шайбу забил нападающий «Динамо» Джордан Уил на 44-й минуте игры. Это была третья встреча команд в этом сезоне. Первый раз «Динамо» разгромил «Спартак» со счетом 5:0, в ноябре красно-белые отыгрались — 4:2.

Сейчас «динамовцы» занимают третью строчку в таблице Западной конференции с 48 очками в активе. «Спартак» заработал 40 баллов и находится на шестом месте.

Следующий матч «Динамо» проведет дома против казахстанского «Барыса» 18 декабря, «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА 20 декабря.

В этот же день состоялся матч между СКА и «Шанхай Дрэгонс». Однако главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья. В ходе встречи обязанности главного тренера команды исполнял помощник Ларионова Юрий Бабенко. Матч начался в 19:30 по Москве и закончился со счетом 4:1 в пользу СКА.