Вэнс рассказал о странных поступках Трампа в преддверии Рождества: кто получил ботинки от президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о необычном поручении от президента Дональда Трампа. Глава Белого дома лично распорядился заказать для него и госсекретаря Марко Рубио новую обувь.
«Неделю назад я вошел в Овальный кабинет, мы с Марко говорили с президентом. Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки. Он пошел за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — рассказал он на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.
Вэнс также передал, что президент настойчиво требовал от них с госсекретарем Рубио безупречного внешнего вида.
В прошлом году на Рождество президент США устроил пышную вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где выступил в роли диджея.