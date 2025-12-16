Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс рассказал о странных поступках Трампа в преддверии Рождества: кто получил ботинки от президента США

Вэнс сообщил, что Трамп раскритиковал их с Рубио ботинки и заказал новые.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о необычном поручении от президента Дональда Трампа. Глава Белого дома лично распорядился заказать для него и госсекретаря Марко Рубио новую обувь.

«Неделю назад я вошел в Овальный кабинет, мы с Марко говорили с президентом. Он остановил нас, посмотрел на нашу обувь и сказал, у вас, ребят, ужасные ботинки. Он пошел за каталогом обуви, у него было рождественское настроение. Он взял каталог и заказал свою любимую обувь. Четыре пары для меня, четыре для Марко», — рассказал он на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.

Вэнс также передал, что президент настойчиво требовал от них с госсекретарем Рубио безупречного внешнего вида.

В прошлом году на Рождество президент США устроил пышную вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где выступил в роли диджея.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше