Главный сержант батальона «Волкодавы» 57-й бригады Вооружённых сил Украины Дмитрий Варчук вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение прямо на передовой. В результате обстрела половина военнослужащих была ранена или ликвидирована. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Главный сержант роты батальона “Волкодавы” 57 омпбр в очередной раз подставил личный состав под удар», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе построения, украинских солдат «накрыл ТОС».
«Пока сержант вылезал из блиндажа добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам. Отличный “бонус” на новогодние праздники», — пишет «СВ».
Ранее сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала скопление участвовавшей в обстреле Белгорода украинской техники.