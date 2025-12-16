«СВ»: батальон ВСУ «Волкодавы» понёс потери во время очередного построения

Главный сержант батальона «Волкодавы» 57-й бригады Вооружённых сил Украины Дмитрий Варчук вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение прямо на передовой. В результате обстрела половина военнослужащих была ранена или ликвидирована. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».