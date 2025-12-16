Ученые выпустили тревожное обращение по поводу магнитной бури

Магнитная буря может начаться раньше из-за скорости солнечного ветра.
Скорость солнечного ветра у Земли начала расти быстрее прогнозов, из ‑за чего пик магнитной бури может наступить раньше ожидаемого. Об этом 16 декабря предупредила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН на сайте.
«Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра… Если рост скорости ветра продолжится, то все эти красные столбики сейчас быстро поедут влево», — говорится в сообщении лаборатории. По данным ученых, ситуацию осложняет крупная корональная дыра на Солнце, которая несколько дней назад вошла в зону влияния на Землю.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщали, что Земля попала под воздействие этой корональной дыры на двое суток раньше прогноза, что вызвало резкий рост скорости и температуры солнечного ветра и распространение зоны полярных сияний до широт Москвы и Казани. Тогда магнитные бури еще не фиксировались, так как обычно развиваются с задержкой в несколько часов.