Ученые выпустили тревожное обращение по поводу магнитной бури

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщали, что Земля попала под воздействие этой корональной дыры на двое суток раньше прогноза, что вызвало резкий рост скорости и температуры солнечного ветра и распространение зоны полярных сияний до широт Москвы и Казани. Тогда магнитные бури еще не фиксировались, так как обычно развиваются с задержкой в несколько часов.