Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прошел Фестиваль видеоигр и косплея

В течение трех дней посетители могли погрузиться в увлекательный мир симуляторов и игр, где каждый нашел что-то по душе. На площадке фестиваля царила атмосфера творчества и веселья: многие участники пришли в костюмах, демонстрируя свои косплей-образы, вдохновленные любимыми персонажами из игр и фильмов. Каждый день проходили шоу, где исполнители удивляли зрителей своими навыками и креативом. Кроме того, фестиваль предложил эксклюзивные показы предстоящих фильмов. Посетители могли не только наслаждаться играми, но и первыми увидеть новинки кинематографа.

46

В течение трех дней посетители могли погрузиться в увлекательный мир симуляторов и игр, где каждый нашел что-то по душе. На площадке фестиваля царила атмосфера творчества и веселья: многие участники пришли в костюмах, демонстрируя свои косплей-образы, вдохновленные любимыми персонажами из игр и фильмов. Каждый день проходили шоу, где исполнители удивляли зрителей своими навыками и креативом.

Кроме того, фестиваль предложил эксклюзивные показы предстоящих фильмов. Посетители могли не только наслаждаться играми, но и первыми увидеть новинки кинематографа.