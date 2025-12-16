В Москве прошел Фестиваль видеоигр и косплея

В течение трех дней посетители могли погрузиться в увлекательный мир симуляторов и игр, где каждый нашел что-то по душе. На площадке фестиваля царила атмосфера творчества и веселья: многие участники пришли в костюмах, демонстрируя свои косплей-образы, вдохновленные любимыми персонажами из игр и фильмов. Каждый день проходили шоу, где исполнители удивляли зрителей своими навыками и креативом. Кроме того, фестиваль предложил эксклюзивные показы предстоящих фильмов. Посетители могли не только наслаждаться играми, но и первыми увидеть новинки кинематографа.