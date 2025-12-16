На Урале первая частная клиника отказалась от абортов

По словам главврача, отказ от абортов обусловлен морально-этическими принципами и стремлением внести вклад в преодоление демографического спада. «Мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной. Мы отказываемся от искусственного прерывания беременности в целом», — подчеркнул Беляев в эфире «Четвертого канала».