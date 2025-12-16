На Урале первая частная клиника отказалась от абортов

Решение принято на фоне работы региональных властей по улучшению демографической ситуации.
Медицинский центр «Шанс» в Екатеринбурге первым на Среднем Урале отказался от абортов. Процедуру не будут проводить с 1 января 2026 года, заявил руководитель учреждения Александр Беляев.
По словам главврача, отказ от абортов обусловлен морально-этическими принципами и стремлением внести вклад в преодоление демографического спада. «Мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной. Мы отказываемся от искусственного прерывания беременности в целом», — подчеркнул Беляев в эфире «Четвертого канала».
По его словам, криминализации абортов не предвидится. Клиника продолжит оказывать пациенткам квалифицированную помощь. В случае отказа от сохранения беременности женщин будут направлять в государственные медучреждения.
Автором инициативы выступила замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она пояснила, что это не запрет на аборты в регионе, а первый сознательный отказ частных центров от платных услуг по искусственному прерыванию беременности.
Ранее глава медицинского отдела Екатеринбургской епархии, врач-уролог Михаил Попов выступил против полного запрета абортов, опасаясь развития «черного рынка» и увеличения числа нелегальных операций. При этом в области все громче звучат противоположные заявления. Проект о полном запрете абортов в частных клиниках был отклонен Госдумой в конце 2024 года.