Патриарх Кирилл раскритиковал отказ от религиозных символов на купюрах

«Какого рода идеологией вооружаются люди, для которых изображение святынь русского православного народа — государствообразующего народа нашей страны — является нежелательным?» — спросил он.
По его словам, символы, связанные с историей и верой, остаются важной частью национальной культуры. Он подчеркнул, что такие изображения отражают прошлое страны и её ценностные основы.
Ранее патриарх Кирилл выступил с критикой эпатажных проповедей в храмах. Он заявил, что стремление священнослужителей к внешней оригинальности и эффектности искажает смысл церковного слова. По его словам, амвон не должен превращаться в площадку для самовыражения. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что проповедь призвана передавать основы веры и нравственные ориентиры. Он призвал духовенство к сдержанности, культуре речи и уважению к слушателям. Патриарх также отметил, что подобные формы выступлений не способствуют укреплению церковной жизни и доверия паствы.
