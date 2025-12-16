Патриарх Кирилл раскритиковал отказ от религиозных символов на купюрах

Ранее патриарх Кирилл выступил с критикой эпатажных проповедей в храмах. Он заявил, что стремление священнослужителей к внешней оригинальности и эффектности искажает смысл церковного слова. По его словам, амвон не должен превращаться в площадку для самовыражения. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что проповедь призвана передавать основы веры и нравственные ориентиры. Он призвал духовенство к сдержанности, культуре речи и уважению к слушателям. Патриарх также отметил, что подобные формы выступлений не способствуют укреплению церковной жизни и доверия паствы.