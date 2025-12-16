Врач Мясников признался, что отправлял женщин с болью в груди домой без лечения

По словам Мясникова, во время работы в США он узнал о практике, при которой пациенток с болями в грудной клетке не отправляют домой сразу. Их помещают под медицинское наблюдение на сутки, чтобы отследить состояние и провести необходимые обследования. Такой подход, как он отметил, часто приводит к выявлению стенокардии — этот диагноз подтверждается примерно у каждой третьей женщины.