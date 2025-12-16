Врач Мясников признался, что отправлял женщин с болью в груди домой без лечения

По словам Мясникова, во время работы в США он узнал о практике, при которой пациенток с болями в грудной клетке не отправляют домой сразу. Их помещают под медицинское наблюдение на сутки, чтобы отследить состояние и провести необходимые обследования. Такой подход, как он отметил, часто приводит к выявлению стенокардии — этот диагноз подтверждается примерно у каждой третьей женщины.
Врач признался, что ранее относился к подобным жалобам поверхностно. Он считал такие боли следствием невралгии и не видел оснований для дальнейших действий. Позже, осмыслив полученный опыт, Мясников пришёл к выводу, что подобные решения могли привести к пропуску серьёзных сердечных заболеваний.
Ранее Мясников поделился необычным случаем из своей практики, который буквально заставил все его волосы на голове зашевелиться. Доктор вспомнил, как к нему на приём обратился 25-летний пациент. После проведения всех обследований и анализов, показавших результаты в пределах возрастной нормы, молодой человек решил проконсультироваться по этим данным со своим нутрициологом. По словам доктора, рекомендации медика полностью противоречили общепринятым медицинским нормам и фактически трактовали хорошие показатели как проблемные.
