Врач Мясников признался, что отправлял женщин с болью в груди домой без лечения

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о профессиональной ошибке, допущенной в начале карьеры при работе с пациентками, жаловавшимися на боли в груди. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск размещён на платформе «Смотрим».

Источник: Life.ru

По словам Мясникова, во время работы в США он узнал о практике, при которой пациенток с болями в грудной клетке не отправляют домой сразу. Их помещают под медицинское наблюдение на сутки, чтобы отследить состояние и провести необходимые обследования. Такой подход, как он отметил, часто приводит к выявлению стенокардии — этот диагноз подтверждается примерно у каждой третьей женщины.

Врач признался, что ранее относился к подобным жалобам поверхностно. Он считал такие боли следствием невралгии и не видел оснований для дальнейших действий. Позже, осмыслив полученный опыт, Мясников пришёл к выводу, что подобные решения могли привести к пропуску серьёзных сердечных заболеваний.

Ранее Мясников поделился необычным случаем из своей практики, который буквально заставил все его волосы на голове зашевелиться. Доктор вспомнил, как к нему на приём обратился 25-летний пациент. После проведения всех обследований и анализов, показавших результаты в пределах возрастной нормы, молодой человек решил проконсультироваться по этим данным со своим нутрициологом. По словам доктора, рекомендации медика полностью противоречили общепринятым медицинским нормам и фактически трактовали хорошие показатели как проблемные.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.