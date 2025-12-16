Ричмонд
Адвокат Лурье эмоционально отреагировала на решение суда по делу о квартире Долиной: подробности

Адвокат Лурье заплакала после оглашения решения Верховного суда.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд 16 декабря поставил точку в квартирном вопросе по делу «Долиной-Лурье». Суд признал, что квартира Ларисы Долиной принадлежит покупательнице — Полине Лурье.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко была так тронута решением Верховного суда по нашумевшему делу о квартире, что не смогла сдержать слез.

Присутствующие в зале суда отреагировали на решение редкими хлопками. Когда заседание завершилось, Полина Лурье отказалась общаться с журналистами. Комментарий дала ее адвокат Свириденко, предварительно обняв подзащитную.

«Я не могу не плакать, я специально, что ли, плачу?» — сказала она.

Кроме этого, Свириденко поблагодарила Верховный суд в принятии подобного решения.

«Теперь у Полины есть дом», — заключила Свириденко после оглашения судебного решения.

Верховный суд отменил прежние решения по делу о квартире Долиной, признав ее собственницей покупательницу Лурье. Если певица не выселится добровольно, вопрос о ее выселении будет решать Мосгорсуд. Это, позднее, подтвердила и адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с KP.RU.

При этом адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко пояснила, что означает решение Верховного суда по квартире Долиной для добросовестных покупателей.

Она подчеркнула, что теперь восстановлен базовый принцип о защите добросовестного приобретателя, который заплатил рыночную цену и не знал о возможных махинациях третьих лиц.

Напомним, что весной 2024 года Долина продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы Лурье. Когда покупательница потребовала освободить жилье, певица заявила, что стала жертвой телефонных аферистов, которые путем психологического давления принудили ее к продаже недвижимости. Последующие судебные инстанции признали сделку недействительной, в результате чего Лурье лишилась и квартиры, и уплаченных денег. При этом позднее Лурье обратилась в Верховный суд с требованием отменить предыдущие решения. Тогда Долина предлагала мировое соглашение: вернуть деньги в рассрочку без учета инфляции, однако Лурье отказалась.