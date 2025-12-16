Адвокат Лурье эмоционально отреагировала на решение суда по делу о квартире Долиной: подробности

Напомним, что весной 2024 года Долина продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы Лурье. Когда покупательница потребовала освободить жилье, певица заявила, что стала жертвой телефонных аферистов, которые путем психологического давления принудили ее к продаже недвижимости. Последующие судебные инстанции признали сделку недействительной, в результате чего Лурье лишилась и квартиры, и уплаченных денег. При этом позднее Лурье обратилась в Верховный суд с требованием отменить предыдущие решения. Тогда Долина предлагала мировое соглашение: вернуть деньги в рассрочку без учета инфляции, однако Лурье отказалась.