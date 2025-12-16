Наследники Ротшильда вступили в судебную борьбу из-за семейных богатств

Наследники Эдмона де Ротшильда объявили друг другу судебную войну из-за коллекции семейных богатств, которые хранятся в замке Шато де Преньи под Женевой. Об этом сообщает издание The Guardian.
Согласно источнику, конфликт произошел между 93-летней баронессой Надин де Ротшильд и вдовой ее единственного сына, 60-летней Ариан де Ротшильд. Женщины не смогли поделить между собой коллекцию произведений искусства и антикварных предметов интерьера, среди которых есть шедевры Рембрандта, Гойи и Эль Греко и Буше.
Баронесса Ротшильд заявляет, что якобы унаследовала от мужа богатства, которые планирует выставить в Женеве после открытия собственного музея. При этом вдова ее сына настаивает на том, что касающаяся судебных разбирательств коллекция должна оставаться в замке, не нарушая своей целостности.
В судебных документах Ариана обвинила старшую баронессу Ротшильд в том, что женщина находится под влиянием своих советников. Сейчас суд рассматривает уже третий иск наследников Ротшильда об определении права собственности на семейную коллекцию произведений искусства и антикварную мебель.
Ранее KP.RU сообщал, что один из членов богатейшей в мире семьи Ротшильдов погиб в результате пожара на склоне холма в Голливуд Хилс в США.