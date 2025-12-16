Наследники Ротшильда вступили в судебную борьбу из-за семейных богатств

Баронесса Ротшильд заявляет, что якобы унаследовала от мужа богатства, которые планирует выставить в Женеве после открытия собственного музея. При этом вдова ее сына настаивает на том, что касающаяся судебных разбирательств коллекция должна оставаться в замке, не нарушая своей целостности.