Известный белорусский шеринг Kolobike распродает желтые велосипеды по 120 рублей

Известный белорусский шеринг Kolobike распродает свои желтые велосипеды, пишет «Мінская праўда», ссылаясь на объявление на площадке объявлений «Куфар».
Главное отличие выставленных на продажу велосипедов от мелькавших на улицах Минска в отсутствии GPS-трекера. А так — это те самые желтые «ровары». Продают их за 120 рублей.
Также издание добавляет, что сайт сервиса недоступен, а в компании подтвердили факт продажи транспортного парка.
«Это связано с будущей реорганизацией или возможным закрытием сервиса. По словам представителя компании, велосипеды уступили место электросамокатам, и в будущем сервис либо сменит формат, либо может закрыться в следующем сезоне», — пишет издание.
