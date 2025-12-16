Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный белорусский шеринг Kolobike распродает желтые велосипеды по 120 рублей

Белорусский шеринг распродает свои желтые велосипеды.

Источник: Комсомольская правда

Известный белорусский шеринг Kolobike распродает свои желтые велосипеды, пишет «Мінская праўда», ссылаясь на объявление на площадке объявлений «Куфар».

Главное отличие выставленных на продажу велосипедов от мелькавших на улицах Минска в отсутствии GPS-трекера. А так — это те самые желтые «ровары». Продают их за 120 рублей.

Также издание добавляет, что сайт сервиса недоступен, а в компании подтвердили факт продажи транспортного парка.

«Это связано с будущей реорганизацией или возможным закрытием сервиса. По словам представителя компании, велосипеды уступили место электросамокатам, и в будущем сервис либо сменит формат, либо может закрыться в следующем сезоне», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни Всебелорусского народного собрания 18 и 19 декабря. А милиция усилила контроль и проверки грузовиков в Минске, объяснив причину.

Тем временем Александр Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям.

Также мы рассказывали, что пара из Несвижа пошла на кладбище с деньгами, а ушла без них из-за одной встречи.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше