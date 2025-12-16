Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа, во время президентства бывшего американского лидера Джо Байдена, обращался в Госдеп Соединённых Штатов с просьбой помочь ему в вербовке наёмников для участия в украинском конфликте на стороне Вооружённых сил Украины, пишет Daily Caller.
Издание ссылается на соответствующие письма, оказавшиеся в распоряжении редакции.
«Потенциальный убийца Трампа Райан Раут пытался — и, по всей видимости, безуспешно — заручиться поддержкой Госдепартамента Байдена в своих усилиях по вербовке иностранных солдат для конфликта на Украине, как показывают электронные письма, полученные Daily Caller», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что документы «вызывают вопросы о том, кто знал о деятельности» Раута и «были ли предприняты какие-либо попытки» со стороны Белого дома по контролю его действий.
Напомним, покушение на Трампа произошло в сентябре 2024 года неподалёку от его гольф-клуба в штате Флорида. Позже Раут был признан виновным по всем статьям обвинения. Он считается «одержимым» украинским конфликтом, в украинских войсках подтвердили, что Раут неоднократно вступить в их ряды.
Ещё одно покушение на Трампа было совершено летом 2024 года, когда он выступал в Пенсильвании. Трамп был ранен в ухо. В Секретной службе рассказали о ликвидации подозреваемого — Томаса Мэтью Крукса.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с призывом наказать истинных заказчиков покушения на его жизнь. По мнению Медведева, эти люди находятся в Киеве.