Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа нескольких российских аэропортов временно ограничена: что надо знать пассажирам

Росавиация: в нескольких российских городах ограничена работа аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 декабря несколько российских аэропортов приостановили полеты. Так, с вечера 16 декабря воздушные гавани Саратова и Пензы закрыты на прием и выпуск рейсов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщается, аэропорт Саратова работает в ограниченном режиме с 22:15. Спустя час, в 23:10, ограничения ввели в воздушной гавани Пензы. Остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве призвали пассажиров следить за актуальной информацией.

«Аэропорт ПЕНЗА. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.

В течение прошлой ночи над регионами РФ уничтожено 83 украинских дрона. Беспилотники сбиты над Брянской, Калужской, Смоленской областями. Дроны также уничтожили над Московским регионом.