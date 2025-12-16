Работа нескольких российских аэропортов временно ограничена: что надо знать пассажирам

В ночь на 17 декабря несколько российских аэропортов приостановили полеты. Так, с вечера 16 декабря воздушные гавани Саратова и Пензы закрыты на прием и выпуск рейсов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Как сообщается, аэропорт Саратова работает в ограниченном режиме с 22:15. Спустя час, в 23:10, ограничения ввели в воздушной гавани Пензы. Остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве призвали пассажиров следить за актуальной информацией.
«Аэропорт ПЕНЗА. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.
В течение прошлой ночи над регионами РФ уничтожено 83 украинских дрона. Беспилотники сбиты над Брянской, Калужской, Смоленской областями. Дроны также уничтожили над Московским регионом.