Экс-менеджер Avicii хочет доказать непричастность к смерти артиста в суде

Араш Пурнури, экс-менеджер шведского диджея и музыкального продюсера Avicii, планирует доказать свою непричастность к смерти артиста в суде.
«Целью этого иска является не получение финансовой компенсации или какой-либо другой формы помощи, а исправление неточной и неполной публичной информации о событиях в моем профессиональном окружении, связанных с Avicii», — указал Араш Пурнури в соцсети.
Он добавил, что собирается опровергнуть все нападки в его отношении из-за смерти артиста. При этом, по словам Араша Пурнури, многие обстоятельства скрывались от общественности. Это причинило ему существенный вред и вызвало осуждение общества.
Напомним, Avicii нашли мертвым в столице Омана Маскате весной 2018 года. Впоследстви появилась теория, что он мог покончить с собой из-за давления со стороны менеджеров.