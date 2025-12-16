Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-менеджер Avicii хочет доказать непричастность к смерти артиста в суде

Экс-менеджер Avicii Араш Пурнури заявил, что собирается опровергнуть все нападки в его отношении из-за смерти артиста.

Источник: pexels.com

Араш Пурнури, экс-менеджер шведского диджея и музыкального продюсера Avicii, планирует доказать свою непричастность к смерти артиста в суде.

«Целью этого иска является не получение финансовой компенсации или какой-либо другой формы помощи, а исправление неточной и неполной публичной информации о событиях в моем профессиональном окружении, связанных с Avicii», — указал Араш Пурнури в соцсети.

Он добавил, что собирается опровергнуть все нападки в его отношении из-за смерти артиста. При этом, по словам Араша Пурнури, многие обстоятельства скрывались от общественности. Это причинило ему существенный вред и вызвало осуждение общества.

Напомним, Avicii нашли мертвым в столице Омана Маскате весной 2018 года. Впоследстви появилась теория, что он мог покончить с собой из-за давления со стороны менеджеров.