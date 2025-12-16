Мальчик в Китае опрокинул музейный экспонат за 25 миллионов рублей

Мальчик в Китае случайно повредил драгоценную корону, стоимость которой составляет 25 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Need to Know.
— Золотая корона феникса принадлежит бьюти-инфлюенсеру Чжан Кайи. Она была изготовлена из золота супругом-художником Чжан Юдуном. В день свадьбы она надела корону весом два килограмма, — сказано в статье.
В момент осмотра выставки ребенок случайно задел стеклянный куб, на котором находилась корона, и она упала. По предварительным оценкам экспертов, ущерб от инцидента составил почти 400 тысяч юаней (более 4,5 миллиона рублей).
Юристы, основываясь на видеозаписи, считают, что ответственность за этот инцидент могут нести родители мальчика. Но музейные представители допустили, что витрина, где стояла корона, могла быть закреплена ненадежно.
Чжан Кайи сообщила, что не будет требовать компенсацию с семьи ребенка и не собирается выносить ситуацию на публику. Она выразила желание получить справедливое решение, чтобы избежать повторения таких инцидентов в будущем. В настоящее время поврежденная корона проходит экспертизу, все стороны продолжают переговоры, говорится в публикации.
