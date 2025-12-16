Мальчик в Китае опрокинул музейный экспонат за 25 миллионов рублей

Чжан Кайи сообщила, что не будет требовать компенсацию с семьи ребенка и не собирается выносить ситуацию на публику. Она выразила желание получить справедливое решение, чтобы избежать повторения таких инцидентов в будущем. В настоящее время поврежденная корона проходит экспертизу, все стороны продолжают переговоры, говорится в публикации.