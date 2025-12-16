Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу «Итоги года»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в контакте с министрами, вице-премьерами и сотрудниками администрации президента по обращениям россиян на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, просматривая обращения граждан.
«И по этим темам президент напрямую общается с министрами, с вице-премьерами, с помощниками по администрации (президента — ред.), запрашивает справки, обновляет свой массив информации», — сказал Песков в эфире «России 24».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что просмотр обращений граждан дает Путину «уникальное понимание настроений граждан».
Сбор вопросов на «Итоги года» стартовал в начале месяца. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать «ГигаЧат» Сбербанка.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети «Одноклассники».
Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8−800−200−40−40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40.