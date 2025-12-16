Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу «Итоги года»

Сбор вопросов на «Итоги года» стартовал в начале месяца. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать «ГигаЧат» Сбербанка.