Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе празднуют Варварин день, или Варварины морозы. Это связано с тем, что с названного периода начинались сильные морозы. Вместе с тем есть второе название — Бабий праздник. Так, святая была покровительницей беременных и матерей.
Что нельзя делать 17 декабря.
Запрещено выходить из дома без особой надобности. Вместе с тем на названную дату не планировали путешествий. Не следует ругаться. Под запретом ремонт, уборка, стирка. Считалось, что подобным можно навлечь беды.
Что можно делать 17 декабря.
По традиции, в указанную дату женщины ходили в церковь, молились святой и просили у нее защиты семьи от разногласий и болезней. А еще было принято выпекать печенье в форме животных. Им угощали скот.
Согласно приметам, облака в вечернее время предсказывает снегопад. Бордовое небо указывает на морозный день.
Тем временем Центр защиты персональных данных сказал о жалобах белорусов на камеры на работе.
Ранее мы писали, что минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов.
А еще Арина Соболенко станцевала в шубе и туфлях на шпильках у рождественской елки в Нью-Йорке из «Один дома-2»: «Непослушный или хороший».