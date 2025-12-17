Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник

Собрали приметы и запреты на 17 декабря, когда отмечают Варварин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе празднуют Варварин день, или Варварины морозы. Это связано с тем, что с названного периода начинались сильные морозы. Вместе с тем есть второе название — Бабий праздник. Так, святая была покровительницей беременных и матерей.

Что нельзя делать 17 декабря.

Запрещено выходить из дома без особой надобности. Вместе с тем на названную дату не планировали путешествий. Не следует ругаться. Под запретом ремонт, уборка, стирка. Считалось, что подобным можно навлечь беды.

Что можно делать 17 декабря.

По традиции, в указанную дату женщины ходили в церковь, молились святой и просили у нее защиты семьи от разногласий и болезней. А еще было принято выпекать печенье в форме животных. Им угощали скот.

Согласно приметам, облака в вечернее время предсказывает снегопад. Бордовое небо указывает на морозный день.

