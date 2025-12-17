Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе празднуют Варварин день, или Варварины морозы. Это связано с тем, что с названного периода начинались сильные морозы. Вместе с тем есть второе название — Бабий праздник. Так, святая была покровительницей беременных и матерей.