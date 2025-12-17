Манящая Пандора: на «Аватар 3» можно купить билеты с 25 декабря

Главный рождественский голливудский релиз в России — «Аватар: Пламя и пепел» — может оказаться не таким уж успешным. Большинство планирующих показ кинотеатров отложили выпуск картины до конца праздников, но отдельные площадки всё же рассчитывают начать сеансы до конца года. В мировой прокат «Аватар 3» выходит в этот уикенд, и наши кинотеатры говорят, что «фильм у них уже есть», но раньше 25 декабря ни одного сеанса не запланировано. Зато в качестве маркетингового хода до этого будут сеансы первых двух «Аватаров», чтобы публика вошла во вкус и вспомнила, что творится на планете Пандора. «Известия» рассказывают, где в ближайшее время покажут новый блокбастер Джеймса Кэмерона.