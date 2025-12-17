Манящая Пандора: на «Аватар 3» можно купить билеты с 25 декабря

Главный рождественский голливудский релиз в России — «Аватар: Пламя и пепел» — может оказаться не таким уж успешным. Большинство планирующих показ кинотеатров отложили выпуск картины до конца праздников, но отдельные площадки всё же рассчитывают начать сеансы до конца года. В мировой прокат «Аватар 3» выходит в этот уикенд, и наши кинотеатры говорят, что «фильм у них уже есть», но раньше 25 декабря ни одного сеанса не запланировано. Зато в качестве маркетингового хода до этого будут сеансы первых двух «Аватаров», чтобы публика вошла во вкус и вспомнила, что творится на планете Пандора. «Известия» рассказывают, где в ближайшее время покажут новый блокбастер Джеймса Кэмерона.
Москва ждет «Аватар».
Нигде в Москве билеты на «Аватар: Пламя и пепел» пока не продаются, но известно, что первые показы стартуют 25 декабря. При этом в столичном кинотеатре сети «Колибри» корреспонденту «Известий» сотрудник площадки сообщил, что цифровая копия картины — уже в распоряжении кинотеатра. И осталось дождаться отмашки, чтобы начать показы.
В большинстве стран мира «Аватар» выйдет на этой неделе, в некоторых государствах — 17 декабря, но по какой-то причине даже в «Колибри» показов не ждут ранее 25 декабря. На вопрос, почему — отшучиваются.
На официальном сайте сети «Люксор» есть анонс «Аватара», но пока без даты старта показов. В московском кинотеатре сети «Известия» обнаружили небольшую афишу «Аватара», на которой сказано, что билеты уже в продаже. Оказалось, их продают на первые две части франшизы, которые будут показывать 20 и 21 декабря. Показы третьей части предварительно запланированы на 25 декабря.
— Это всё равно всё предварительно в любом случае, потому что расписание обновляется каждый четверг. С этим «Аватаром» — тем более, — поделилась одна из сотрудниц.
Приходить на сеансы, учитывая прошлый опыт, сотрудники порекомендовали заблаговременно.
— Когда выходила вторая часть, очередь аж до лифта была, — говорят они.
Как рассказали «Известиям» сотрудники кинозала «Пушка» на Дубравной улице, прокат третьей части саги планируют после новогодних праздников, с 12 января. Билеты в продаже пока не появились, но сеансы состоятся, скорее всего, в формате 3D. Кинотеатр «Мираж Синема» на улице Декабристов тоже планирует премьеру после январских. По словам сотрудников, показы стартуют 12-го, а то и 16−17 января. Пока что на официальном сайте сети можно купить только билеты на показы первой и второй частей — они начнутся с 18 декабря.
В сети «Киноквартал» «Известиям» сказали, что до сих пор не знают, будут ли сеансы с 25 декабря. Возможно, придется ждать конца праздников, но есть вероятность, что до Нового года «Аватар» там можно будет увидеть.
В Екатеринбурге можно купить билет на «Аватар».
В регионах тоже говорят о 25 декабря как о ближайшей вероятной дате, но именно купить билеты мало где можно. Среди таких площадок — «Гринвич-синема» в Екатеринбурге. Билеты по 500−700 рублей, в том числе в 3D. Столичным жителям такая демократичная ценовая политика и не снилась. Свободных мест на вечерних сеансах еще много. Правда, в 3D начнут показывать только с субботы 27 декабря, причину сотрудники назвать не смогли.
Кинотеатр «Атлас» в Новосибирске сообщил «Известиям», что у них показы могут начаться даже раньше 25 декабря — возможно, 20 числа, но точную дату сотрудники пока не знают. Сейчас на этой дате в кинотеатре пока только «Аватар: Путь воды».
На сайте кинотеатра «Синема-Центр» в Якутске пока нет анонсов фильма, но «Известиям» там сообщили, что 25 декабря ждут первых сеансов.
А вот в подмосковном «Кинограде», где второй «Аватар» в свое время начали показывать очень рано, сказали, что, возможно, у них в сетке этого релиза не будет вовсе. Это странно: «Зверополис 2» там успешно идет, и «Аватар» мог бы спокойно к нему присоединиться.
На большинстве сайтов региональных кинотеатров, которые показывают неофициальный Голливуд, постера третьего «Аватара» вообще нет.
«Аватар» — это провал?
«Аватар: Пламя и пепел» не имеет прокатного удостоверения в России, поэтому демонстрация этой картины будет вестись в рамках предсеансового обслуживания. Далеко не все сети берут такие фильмы, самые крупные обычно не рискуют: за это кинотеатр могут оштрафовать и даже временно закрыть.
В прошлый четверг профессиональное издание Cinemaplex сообщило, что сети, входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров, договорились не показывать третий «Аватар» раньше 15 января. «Известия» направили запрос председателю АВК Алексею Воронкову.
Эта практика не новая, уже не первый год российские кинотеатры отказываются от показа больших голливудских новинок, чтобы в каникулы могли больше заработать отечественные релизы. Более того, скорее всего, даже те площадки, которые начнут показывать «Аватар» 25 декабря, на каникулы тоже заморозят эти сеансы, а потом вернут их в десятых числах, когда закончатся праздники. А учитывая, что большие релизы начинают выходить и накануне Нового года, решение придержать «Аватар» похоже на рабочую бизнес-стратегию.
— Главное, что в каникулы пиратский контент не будет конфликтовать с легальным и что рынок вновь консолидировался в этом направлении, — прокомментировала эту ситуацию президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Эта сеть никогда не использует формат «предсеансового обслуживания».
— Внутри кинотеатрального сообщества действительно действует негласная практика: в периоды выхода крупных российских потенциально кассовых релизов сети сознательно ограничивают показы иностранного контента, включая альтернативные схемы, — подтверждает главный редактор профессионального киноиздания «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Ситуация этой недели это подтверждает: в прошлый четверг в прокат вышли «Невероятные приключения Шурика» от ЦПШ, а впереди — релиз «Чебурашки 2», и кинотеатры не хотят вступать в конфликт с прокатчиком, поэтому сознательно придерживают старт альтернативного иностранного контента. На минувшем уикенде в кинотеатрах под короткометражками шел в основном «Зверополис 2».
Ромодановская также отмечает, что сборы третьего «Аватара» в России будут ниже, чем у второго. Тот, по оценкам «ПрофиСинема», заработал около 1 млрд рублей. У нового релиза потенциал ниже.
— Интерес к франшизе постепенно угасает: отсутствие полноценной маркетинговой кампании, ограниченность рекламных инструментов и длительный разрыв между фильмами снижают узнаваемость и мотивацию зрителей, — говорит Ромодановская. Даже с учетом продленных показов после праздничных недель прогноз по общей кассе выглядит существенно скромнее, чем у «Аватара 2». Сборы будут зависеть от числа экранов, частоты сеансов, наличия конкурирующих российских релизов, но ожидания рынка скорее умеренные: без маркетинга франшиза уже не выступает драйвером больших цифр.
Неофициальный релиз «Аватара» будет опираться не на широкую рекламу, а на сарафанное радио в узких, но преданных комьюнити и на четкое осознание зрителем, зачем он идет именно на этот фильм, отметила в разговоре с «Известиями» генеральный директор компании «Wanta Group — консалтинг в кино» Мария Щербаль.
— Ожидания публики будут формироваться вокруг пунктов ностальгия по масштабной франшизе и, прежде всего, запрос на визуальное зрелище «только в кино» — тот самый тип блокбастера, которого в прокате уже давно не было. Те, кто уже покупает билеты, — это, скорее всего, та самая аудитория 25−35+, которая выросла на первых «Аватарах» и готова идти за продолжением саги, а также более молодая аудитория, ищущая качественный визуальный опыт. Это поколение, для которого поход в кино — в первую очередь событие вокруг масштабного зрелища. Скорее всего, это будет не массовый семейный выход, а целенаправленный поход фанатов франшизы и киноманов, скучающих по голливудскому размаху. Их ключевой мотив — не просто «посмотреть кино», а «вернуться в Пандору» и получить тот самый иммерсивный опыт, ради которого, собственно, «Аватар» когда-то и создавался.
Против «Аватара» может сработать тот факт, что, хотя во всем мире кинотеатры активно готовятся к его прокату, критика у него прохладная. Рецензенты, увидевшие фильм до выхода, поставили ему средние баллы, говорят о вторичности сюжета, затянутости, неинтересных персонажах. А главное — если в случае со вторым «Аватаром» был налицо технологический рывок в сравнении с первым, то теперь этого не ощущается. На Rotten Tomatoes рейтинг составил 68%, на Metacritic — 59 баллов из 100. Это пока самые низкие оценки за всю историю франшизы. А это значит, что после новогодних праздников многие могут и не захотеть идти в кино, даже если фильм там будет, а ограничатся «пиратками», которые обычно появляются в интернете через день-два после международного релиза.