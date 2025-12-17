Календарь на 17 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Когда пришла пора выдать дочь замуж, отец выпустил ее из башни. Однако святая Варвара отказалась сочетаться узами брака. Она стала общаться с христианами и приняла святое крещение. Узнав об этом, взбешенный родитель отвел ее к правителю города Мартиану. Девушку подвергли страшным пыткам, но не смогли заставить отречься от Христа. Вместе с ней через страдания прошла еще одна христианка — Иулиания. После пыток обеих казнили. Причем жизнь у Варвары отнял сам отец. Вскоре после этого Диоскора и Мартиана поразила молния.