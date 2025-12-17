Народный календарь. Почему 20 декабря нельзя надевать яркую одежду

Православные 20 декабря чтут память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. В эту дату на Руси начинали готовиться к одному из главнейших праздников — Рождеству.
С 20 декабря и до Нового года любые веселые мероприятия были под запретом. Также в Амвросиев день нельзя надевать яркую одежду. Согласно поверьям, это могло привлечь внимание нечистой силы. Кроме того, после заката запрещено ругаться матом, грустить и просить денег в долг.
Приметы погоды:
Мокрый снег пошел — лето будет дождливым.
Снег легкий и сухой — ожидай засухи в летний сезон.
Солнце окружено туманом — готовься к сильной отмели.
Если солнце спряталось за облаками, то скоро будет снегопад.
Именины отмечают: Михаил, Павел, Лев, Антон, Григорий, Иван, Василий.