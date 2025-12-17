Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 20 декабря нельзя надевать яркую одежду

Православные 20 декабря чтут память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. В эту дату на Руси начинали готовиться к одному из главнейших праздников — Рождеству.

Православные 20 декабря чтут память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. В эту дату на Руси начинали готовиться к одному из главнейших праздников — Рождеству.

С 20 декабря и до Нового года любые веселые мероприятия были под запретом. Также в Амвросиев день нельзя надевать яркую одежду. Согласно поверьям, это могло привлечь внимание нечистой силы. Кроме того, после заката запрещено ругаться матом, грустить и просить денег в долг.

Приметы погоды:

Мокрый снег пошел — лето будет дождливым.

Снег легкий и сухой — ожидай засухи в летний сезон.

Солнце окружено туманом — готовься к сильной отмели.

Если солнце спряталось за облаками, то скоро будет снегопад.

Именины отмечают: Михаил, Павел, Лев, Антон, Григорий, Иван, Василий.