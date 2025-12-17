В Сургуте появится новая зона отдыха в 2027 году

Сквер появится на месте бывшего сургутского аэродрома и поселка летчиков Взлетный, который снесли в 2010‑х годах. На участке уже есть много деревьев — их сохранят, а пешеходные дорожки обустроят среди зелени. Обсуждается возможность установить в центре сквера самолет гражданской авиации. Кроме того, администрация перевела участок в рекреационную зону — это исключает строительство высотных домов.