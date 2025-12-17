В Сургуте появится новая зона отдыха в 2027 году

Работы по созданию сквера начнутся в 2026 году.
В Сургуте запланировано создание «Сквера первых авиаторов», который станет символом авиационных традиций города и новой зоной отдыха для жителей 30‑го микрорайона. Работы начнутся в следующем году, а полное благоустройство планируется завершить в 2027 году.
«Город славится своими авиационными традициями: здесь функционирует аэропорт международного значения и частный аэродром, базируется известная пилотажная группа “Барсы”. Новый сквер площадью 3,9 га станет логичным продолжением истории Сургута. Мини‑парк летчиков благоустроят в 30‑м микрорайоне на пересечении улицы Захарова и Пролетарского проспекта», — сообщили в telegram‑канале «Стройкомплекс Югры».
Сквер появится на месте бывшего сургутского аэродрома и поселка летчиков Взлетный, который снесли в 2010‑х годах. На участке уже есть много деревьев — их сохранят, а пешеходные дорожки обустроят среди зелени. Обсуждается возможность установить в центре сквера самолет гражданской авиации. Кроме того, администрация перевела участок в рекреационную зону — это исключает строительство высотных домов.