Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте появится новая зона отдыха в 2027 году

В Сургуте запланировано создание «Сквера первых авиаторов», который станет символом авиационных традиций города и новой зоной отдыха для жителей 30‑го микрорайона. Работы начнутся в следующем году, а полное благоустройство планируется завершить в 2027 году.

Работы по созданию сквера начнутся в 2026 году.

В Сургуте запланировано создание «Сквера первых авиаторов», который станет символом авиационных традиций города и новой зоной отдыха для жителей 30‑го микрорайона. Работы начнутся в следующем году, а полное благоустройство планируется завершить в 2027 году.

«Город славится своими авиационными традициями: здесь функционирует аэропорт международного значения и частный аэродром, базируется известная пилотажная группа “Барсы”. Новый сквер площадью 3,9 га станет логичным продолжением истории Сургута. Мини‑парк летчиков благоустроят в 30‑м микрорайоне на пересечении улицы Захарова и Пролетарского проспекта», — сообщили в telegram‑канале «Стройкомплекс Югры».

Сквер появится на месте бывшего сургутского аэродрома и поселка летчиков Взлетный, который снесли в 2010‑х годах. На участке уже есть много деревьев — их сохранят, а пешеходные дорожки обустроят среди зелени. Обсуждается возможность установить в центре сквера самолет гражданской авиации. Кроме того, администрация перевела участок в рекреационную зону — это исключает строительство высотных домов.