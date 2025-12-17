Челябинская область эффективнее всех на Урале решает экологические вопросы.
Челябинская область возглавила экологический рейтинг среди регионов Урала по итогам 2025 года, став «отличницей» в этом направлении. Об этом сообщает председатель Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
«Составлен экологический рейтинг регионов по итогам 2025 года. В Уральском федеральном округе его возглавила Челябинская область. Она стала единственной “отличницей” на Урале», — сообщает Кобылкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По прогнозу минэкологии региона, объем выбросов в Челябинске к концу 2025 года должен сократиться почти вдвое в сравнении с уровнем 2017 года. В Магнитогорске планируется добиться снижения на 24%.
Среди экологических «хорошистов» в УрФО — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Курганская и Свердловская область попали в число «середняков».
Несколько лет назад Челябинск попадал в десятку городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Он стал одним из участников федерального проекта «Чистый воздух», благодаря чему удалось снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.