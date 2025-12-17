Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область возглавила экологический рейтинг среди регионов Урала

Челябинская область возглавила экологический рейтинг среди регионов Урала по итогам 2025 года, став «отличницей» в этом направлении. Об этом сообщает председатель Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Челябинская область эффективнее всех на Урале решает экологические вопросы.

Челябинская область возглавила экологический рейтинг среди регионов Урала по итогам 2025 года, став «отличницей» в этом направлении. Об этом сообщает председатель Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Составлен экологический рейтинг регионов по итогам 2025 года. В Уральском федеральном округе его возглавила Челябинская область. Она стала единственной “отличницей” на Урале», — сообщает Кобылкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозу минэкологии региона, объем выбросов в Челябинске к концу 2025 года должен сократиться почти вдвое в сравнении с уровнем 2017 года. В Магнитогорске планируется добиться снижения на 24%.

Среди экологических «хорошистов» в УрФО — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Курганская и Свердловская область попали в число «середняков».

Несколько лет назад Челябинск попадал в десятку городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Он стал одним из участников федерального проекта «Чистый воздух», благодаря чему удалось снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.