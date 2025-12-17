Ричмонд
CNN Türk: турецкая жандармерия ищет обломки сбитого над Чёрным морем БПЛА

Турецкий истребитель F-16 ликвидировал неопознанный беспилотник над Чёрным море, обломки аппарата разыскивают правоохранители.

Источник: Аргументы и факты

Жандармерия в Турции продолжает поиски обломков ликвидированного в воздушном пространстве страны неизвестного беспилотного летательного аппарата, сообщает CNN Türk.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«Установлено, что БПЛА вышел из-под контроля: он связан со спутником, а так как связь с ним оборвалась, аппарат продолжил движение по прямой — это обычное поведение в таких случаях. После обнаружения обломков удастся установить, какой стране принадлежал БПЛА», — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что радары выявили небольшой дрон в турецкой провинции Кастамону, при этом он был ликвидирован между населёнными пунктами Чанкыры и Эльмадаг в провинции Анкара.

«Аппарату позволили пролететь такое расстояние, чтобы сбить его вдали от населённых мест», — сказано в материале.

Из-за беспилотника четыре самолёта, посадка которых была запланирована в аэропорту Эсенбога в столице Турции, были перенаправлены в Конью.

Инцидент случился накануне, о ликвидации аппарата заявили в Минобороны Турции. БПЛА ликвидировал истребитель F-16 над Чёрным морем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины признали свою причастность к террористическим актам против танкеров в Чёрном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

