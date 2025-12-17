Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищёв после задержания Семака в Мюнхене призвал россиян быть осторожнее

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался по поводу инцидента с задержанием в Германии главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его жены. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Источник: Life.ru

По оценке парламентария, поездки по европейским странам требуют от россиян максимальной внимательности и строгого соблюдения установленных правил. Одновременно он указал на непонятную, с его точки зрения, практику, при которой от граждан России требуют дополнительных объяснений и отчётов на таможне.

«Сегодня непростые времена, и всё, что связано с российскими паспортами, вызывает ненависть и агрессию у многих представителей Европы, которые ввели против нас санкции. Но, конечно, мы не понимаем, почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками», — сказал Свищёв.

Напомним, главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак был задержан в аэропорту Мюнхена за нарушение правил вывоза предметов из стран Европы. Семью тренера заставили заплатить внушительный штраф за купленные вещи (пара ботинок, очки и платок), которые затем ещё и конфисковали. Анна Семак объяснила, что россиянам теперь нельзя вывозить из Европы вещи, стоящие дороже €30.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.