Доктор Мясников признался во врачебных ошибках: вот что он делал с пациентками с болью в груди

«Я подумал: сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так?», — сказал Мясников, признавшись, что задумался об этом только во время работы в США, где у каждой третьей пациентки с такими симптомами при детальном обследовании выявляют стенокардию.