Доктор Мясников признался во врачебных ошибках: вот что он делал с пациентками с болью в груди

Врач, телеведущий и автор книг по медицинской тематике Александр Мясников рассказал о допущенных им в прошлом врачебных ошибках. Этой темы он коснулся в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Теледоктор признался, что не придавал серьёзного значения жалобам пациенток на боли в груди и отпускал их домой без лечения, поставив диагноз «невралгия» в то время, как подобные симптомы могли говорить о серьёзном заболевании.
«Я подумал: сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так?», — сказал Мясников, признавшись, что задумался об этом только во время работы в США, где у каждой третьей пациентки с такими симптомами при детальном обследовании выявляют стенокардию.
Ранее кардиолог Богаевская напомнила, что о проблемах с сердцем могут свидетельствовать боли не только в груди, но также и в других частях тела. Речь про давящее чувство, сопровождающееся затруднением дыхания.
Накануне врач Мясников дал оригинальный совет по защите от болезней зимой, он призвал россиян меньше думать.