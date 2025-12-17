Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США добавили в «черный список» еще семь стран: кто не сможет посетить Америку

Белый дом расширил перечень стран, гражданам которых запрещён въезд в США.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США добавила в «черный список» новые страны. Теперь на территорию Соединенных Штатов не смогут въехать граждане еще семи государств. Об этом гласит текст обновленного документа.

Так, в перечне оказались Буркина-Фасо, Мали, Южный Судан, Сирия, Нигер, Лаос и Сьерра-Леоне. Помимо прочего, въезд в США запрещен тем, кто путешествует по документам, выданным Палестинской национальной администрацией, сказано в материале.

Вашингтон ранее уже ввел ограничения на пересечение границы гражданами Мьянмы, Афганистана, Республики Конго, Ирана, Сомали, Судана и другими.

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на атаку против военных США в Сирии. Он пообещал дать серьезный ответ. Президент отметил, что за ударом по военным стояла террористическая группировка.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше