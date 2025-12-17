США добавили в «черный список» еще семь стран: кто не сможет посетить Америку

Администрация президента США добавила в «черный список» новые страны. Теперь на территорию Соединенных Штатов не смогут въехать граждане еще семи государств. Об этом гласит текст обновленного документа.
Так, в перечне оказались Буркина-Фасо, Мали, Южный Судан, Сирия, Нигер, Лаос и Сьерра-Леоне. Помимо прочего, въезд в США запрещен тем, кто путешествует по документам, выданным Палестинской национальной администрацией, сказано в материале.
Вашингтон ранее уже ввел ограничения на пересечение границы гражданами Мьянмы, Афганистана, Республики Конго, Ирана, Сомали, Судана и другими.
Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на атаку против военных США в Сирии. Он пообещал дать серьезный ответ. Президент отметил, что за ударом по военным стояла террористическая группировка.