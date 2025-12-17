Трамп запретил въезжать в Соединенные Штаты гражданам семи стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в страну граждан семи стран. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщается на сайте Белого Дома.
Так, полные ограничения ввели в отношении граждан Южного Судана, Сирии, Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Также под полные ограничения теперь попали и граждане Сьерра-Леоне и Лаоса, в отношении которых ранее действовали частичные ограничения.
В июне сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запрета или ограничения въезда в страну гражданам еще 36 государств. Об этом написало издание The Washington Post.
По информации газеты, в список потенциально подпадающих под новые ограничения стран входят 25 стран Африки, включая Египет, а также страны Центральной Азии и Карибского региона.
5 июня глава США частично ограничил въезд в страну для граждан семи государств, включая Венесуэлу, Кубу и Туркменистан. Сообщается, что служебная записка по этому вопросу была подписана госсекретарем США Марком Рубио.