До 31 декабря пенсионерам надо подать заявления для повышения выплат. Кому сделают прибавку

Какие заявления нужно подать пенсионерам до 31 декабря, чтобы повысить выплаты.
Если пенсионер после выхода на пенсию не увольнялся с работы и уволится до 31 декабря 2025 года, то с 1 января он уже сможет получить повышенную пенсию. Ему сделают не только индексацию за 2026 год, как всем, но и выплатят проценты индексации за предыдущие годы. Если же пенсионер не уволится в 2025 году и ранее ему из-за работы не производилась индексация пенсии, то с 1 января сделают прибавку лишь за 2026 год. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Если у пенсионера, который получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, в декабре появится иждивенец, то он может обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты людям, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи. К числу иждивенцев относятся только дети пенсионера в возрасте до 18 лет (факт подтверждения иждивения не требуется) или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся (подтверждается справкой из учебного заведения) и не работают, пояснила Оксана Красовская.
Кстати, такое право на увеличение пенсии имеют оба родителя. Ещё к иждивенцам могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере ⅓ суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля в 2025 году, с 2026 года будет больше) к страховой пенсии на каждого иждивенца. При этом доплату делают не более чем на трёх членов семьи.
С 2024 года повышение фиксированной выплаты в связи с рождением ребёнка производится со дня рождения ребёнка без заявления. Для получения надбавки за других иждивенцев нужно подавать заявление.
— Чтобы начать получать данную надбавку уже с 1 января 2026 года, в декабре стоит обратиться с заявлением. Повышение устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера на перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения, — отметила Оксана Красовская.
Также она обратила внимание, что людям, которые получили или получат статус ветерана труда либо ветерана труда регионального значения в декабре, стоит сразу подать заявление на льготы и выплаты. Меры социальной поддержки для таких категорий устанавливаются на региональном уровне и назначаются в заявительном порядке.
Какие дополнительные выплаты могут получить пенсионеры.
Если в 2025 году у пенсионера был облагаемый доход, он имеет право на налоговый вычет. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы и вернуть часть средств в семейный бюджет. Об этом рассказал директор по продукту НПФ «Газфонд ПН» Роман Корнеев.
— Также есть возможность принять участие в Программе долгосрочных сбережений (ПДС). До Нового года можно как открыть новый счет, так и пополнить существующий. Это инструмент, где к вашим взносам государство добавляет софинансирование — до 36 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, люди смогут получить налоговый вычет до 88 тысяч рублей и направить эти деньги туда же, создавая эффект «снежного кома». Все средства защищены, а счета застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей, — добавил Роман Корнеев.