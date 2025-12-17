До 31 декабря пенсионерам надо подать заявления для повышения выплат. Кому сделают прибавку

Если пенсионер после выхода на пенсию не увольнялся с работы и уволится до 31 декабря 2025 года, то с 1 января он уже сможет получить повышенную пенсию. Ему сделают не только индексацию за 2026 год, как всем, но и выплатят проценты индексации за предыдущие годы. Если же пенсионер не уволится в 2025 году и ранее ему из-за работы не производилась индексация пенсии, то с 1 января сделают прибавку лишь за 2026 год. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.