Подросток дал признательные показания в нападении на школу в Одинцове

Подросток, который задержан в рамках расследования нападения на школу в Одинцове, признался в преступлении. Об этом информирует пресс-служба российского Следственного комитета.
«Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Также сообщается, что на месте преступления нашли муляж взрывного устройства.
Напомним, 15-летний подросток жестоко убил ребёнка и ранил охранника в школе в подмосковном Одинцове во вторник 16 декабря. Хроника нападения на школу здесь на KP.RU.
Что известно о семье девятиклассника, который напал на школу в Одинцове, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем психолог рассказала о причине трагедии в школе Одинцова и дала советы, как об этом говорить с детьми.