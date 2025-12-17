Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток дал признательные показания в нападении на школу в Одинцове

СК: убивший ребёнка в школе 15-летний подросток признался в преступлении.

Источник: Комсомольская правда

Подросток, который задержан в рамках расследования нападения на школу в Одинцове, признался в преступлении. Об этом информирует пресс-служба российского Следственного комитета.

«Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Также сообщается, что на месте преступления нашли муляж взрывного устройства.

Напомним, 15-летний подросток жестоко убил ребёнка и ранил охранника в школе в подмосковном Одинцове во вторник 16 декабря. Хроника нападения на школу здесь на KP.RU.

Что известно о семье девятиклассника, который напал на школу в Одинцове, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем психолог рассказала о причине трагедии в школе Одинцова и дала советы, как об этом говорить с детьми.