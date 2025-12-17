Скончалась директор по подбору актёров для «Гарри Поттера» Сьюзи Фиггис

Фиггис десятилетиями работала в кино и участвовала в создании проектов, которые со временем стали классикой. Среди них «Ганди», «Поля смерти», а также первый фильм о Гарри Поттере. Начав карьеру с британских авторских и исторических картин, позже она перешла к крупным международным постановкам, включая «Пиратов Карибского моря» и «Форсаж 10». Поворотным моментом в её карьере стал выход фильма «Ганди» в начале 1980-х годов. Картина, получившая премию «Оскар», закрепила за Сьюзи Фиггис репутацию ценного специалиста.
В одном из интервью она вспоминала кастинг «Гарри Поттера», на который поступило около 40 тысяч заявок. Тогда, по её словам, отбор строился не только на кастингах, но и на личных поисках — в школах, дворах и местах, далёких от привычной киносреды.
Фиггис родилась в Кении и в детстве была отправлена в школу-интернат в Великобритании. Этот опыт она позже называла определяющим, отмечая, что раннее чувство отчуждённости сформировало её взгляд на людей и характеры. Она не связывала себя с лондонской профессиональной средой и считала, что именно это позволяло ей видеть потенциальных актёров вне привычных рамок.
Ранее на 58-м году жизни скончался австралийский актёр Мартин Грелис, наиболее известный зрителям по роли пилота вертолёта в культовом фильме «Матрица». В заявлении представители агентства охарактеризовали Грелиса как яркую и талантливую личность, чья доброта и внутренний свет ощущались в любом помещении. Они выразили глубокие соболезнования семье и близким актёра. Причина смерти не раскрывается.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.