Скончалась директор по подбору актёров для «Гарри Поттера» Сьюзи Фиггис

Фиггис родилась в Кении и в детстве была отправлена в школу-интернат в Великобритании. Этот опыт она позже называла определяющим, отмечая, что раннее чувство отчуждённости сформировало её взгляд на людей и характеры. Она не связывала себя с лондонской профессиональной средой и считала, что именно это позволяло ей видеть потенциальных актёров вне привычных рамок.