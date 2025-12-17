Ричмонд
В Киеве на фоне включённых сирен прогремели взрывы

В украинской столице на фоне тревоги с воздуха прогремели очередные взрывы, по данным сервисов, сирены в Киеве включены с 23:34 мск.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 23:34 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, военнослужащие РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года, когда украинская сторона совершила теракт на Крымском мосту.

В начале декабря пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в населённом пункте Фастов Киевской области в результате ударов был полностью выведен из строя ключевой железнодорожный узел Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными. Кривой Рог является родным городом Зеленского.

Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

