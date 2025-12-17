Взрывы произошли в украинской столице, об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в столице», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 23:34 мск.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, военнослужащие РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года, когда украинская сторона совершила теракт на Крымском мосту.
В начале декабря пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в населённом пункте Фастов Киевской области в результате ударов был полностью выведен из строя ключевой железнодорожный узел Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными. Кривой Рог является родным городом Зеленского.
Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.