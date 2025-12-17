Никита Пресняков предстал в новом образе после разрыва с Красновой

Смена внешности Преснякова, вероятно, связана с более глубокими переменами в его жизни. Ранее артист уже делился с поклонниками планами по возвращению к регулярному тренировочному процессу и улучшению физической формы. Эти перемены в образе жизни начались после расставания с супругой Алёной Красновой, о чём Пресняков рассказывал достаточно открыто, хотя и старался не погружаться в детали личной драмы.