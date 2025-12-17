Никита Пресняков предстал в новом образе после разрыва с Красновой

Публикация моментально вызвала бурную реакцию среди аудитории Преснякова. Комментарии разделились: многие фанаты восторженно поддержали смелость кумира, другие — с ностальгией вспоминали его прежний образ.
Смена внешности Преснякова, вероятно, связана с более глубокими переменами в его жизни. Ранее артист уже делился с поклонниками планами по возвращению к регулярному тренировочному процессу и улучшению физической формы. Эти перемены в образе жизни начались после расставания с супругой Алёной Красновой, о чём Пресняков рассказывал достаточно открыто, хотя и старался не погружаться в детали личной драмы.
Ранее российский певец Владимир Пресняков пояснил свои слова о возможном возвращении сына Никиты от Кристины Орбакайте в Россию. Артист заявил, что очень ждёт этого момента. Наталья Подольская полностью поддержала мужа, добавив, что тоже с нетерпением ждет возвращения Никиты. Напомним, 34-летний Никита Пресняков уже более трёх лет живет в США, где занимается музыкальной карьерой.
