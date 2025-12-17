Популярная страна-курорт захотела вернуть авиасообщение с РФ

Ранее о последствиях антироссийских санкций для туристической отрасли сообщали в Греции: из ‑за поддержки Украины и разрыва торговых связей страна лишилась примерно 1,5 млн российских туристов и части экспорта в РФ. Одновременно ряд государств ЕС, включая Польшу, Прибалтику и ряд североевропейских стран, фактически закрыл въезд для граждан России, что дополнительно сократило туристический поток по всему региону.