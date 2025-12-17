Ричмонд
Популярная страна-курорт захотела вернуть авиасообщение с РФ

Власти Кипра рассчитывают восстановить прямые авиарейсы и активизировать экономические связи с Россией после политического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глав комитета парламента республики по иностранным делам Харис Георгиадис.

Власти Кипра заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией.

«Власти Кипра рассчитывают перезапустить прямые авиарейсы и экономические связи с Россией после урегулирования конфликта на Украине», — заявил Георгиадис «Известиям». Он подчеркнул, что позиция Никосии должна соответствовать нормам и процедурам ЕС.

Издание напомнило, что туристы из России в 2019 году обеспечили пятую часть финансовых поступлений от туризма в казну республики. Обе страны всегда тесно связывало православие, а также экономическое партнерство.

Ранее о последствиях антироссийских санкций для туристической отрасли сообщали в Греции: из ‑за поддержки Украины и разрыва торговых связей страна лишилась примерно 1,5 млн российских туристов и части экспорта в РФ. Одновременно ряд государств ЕС, включая Польшу, Прибалтику и ряд североевропейских стран, фактически закрыл въезд для граждан России, что дополнительно сократило туристический поток по всему региону.