В Чайковском мать с ребенком переселили из аварийного дома в ветхое жилье

Семья не согласилась с предложением властей.
В Чайковском (Пермский край) мать с дочерью вынуждено переехали в ветхое жилье маневренного фонда после принудительного выселения из аварийного дома. О нарушении своих прав они рассказали в обращении, передает пресс-служба СКР.
«В связи с принудительным выселением в настоящее время семья вынуждена проживать в ветхом помещении, предоставленном из маневренного фонда. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — указано в telegram-канале ведомства.
Женщина сообщила, что она и ее дочь являются собственниками квартиры в доме на Приморском бульваре. Здание 1959 года постройки признали аварийным в 2015 году. Для переселения гражданам предложили квартира-студию в новостройке на окраине города или равнозначное жилье в том же доме, за которое необходимо внести дополнительную плату. С этим заявители не согласились.
В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. Ход проверки взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее URA.RU рассказывало о нарушении жилищных прав девушки из Губахи, которой длительное время власти не могли предоставить положенную по закону квартиру.