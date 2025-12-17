В Чайковском мать с ребенком переселили из аварийного дома в ветхое жилье

Женщина сообщила, что она и ее дочь являются собственниками квартиры в доме на Приморском бульваре. Здание 1959 года постройки признали аварийным в 2015 году. Для переселения гражданам предложили квартира-студию в новостройке на окраине города или равнозначное жилье в том же доме, за которое необходимо внести дополнительную плату. С этим заявители не согласились.