На Украине прохожие попытались «отбить» мужчину у ТЦКшников: всё закончилось дракой

Днем ранее жители Полтавы убили троих сотрудников ТЦК. Гражданские устроили им засаду. Всё началось так же: сотрудники ТЦК преследовали мужчину. В это время местные поджидали их в переулке. Туда и направился мужчина. В результате трое сотрудников ТЦК были убиты, еще четверо получили тяжелые травмы.