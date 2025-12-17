Ричмонд
На Украине прохожие попытались «отбить» мужчину у ТЦКшников: всё закончилось дракой

Массовая драка между гражданскими и сотрудниками ТЦК произошла в Днепропетровске.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 декабря, в украинском Днепропетровске произошла драка. Прохожие вступили в схватку с сотрудниками ТЦК. Об этом пишет издание «Страна».

Сотрудники ТЦК, как отмечается в материале, попытались схватить местного мужчину. К нему на помощь бросились проходящие мимо подростки и женщина. Тогда сотрудники военкомата применили слезоточивый газ.

Всего, по версии издания, в драке участвовали трое сотрудников украинского военкомата. Чем закончилось столкновение — не уточняется.

Днем ранее жители Полтавы убили троих сотрудников ТЦК. Гражданские устроили им засаду. Всё началось так же: сотрудники ТЦК преследовали мужчину. В это время местные поджидали их в переулке. Туда и направился мужчина. В результате трое сотрудников ТЦК были убиты, еще четверо получили тяжелые травмы.