Составлен портрет российского курьера

Выросла в этом году и зарплата курьеров: за год она увеличилась на 26%, до медианной величины в 146 тысяч рублей. В то же время по всем вакансиям в России медианная зарплата составила лишь 80,8 тысячи рублей. Однако медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты может сильно отличаться от фактических выплат, так как доход курьеров зависит от загрузки и количества отработанных часов, обратили внимание аналитики.