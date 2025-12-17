На Украине военкомы распылили газ в сторону детей, заступившихся за мужчину

На Украине прохожие, в том числе женщина и несовершеннолетние, вступились за мужчину, на которого напали сотрудники территориального центра комплектования, информирует «Страна.ua».
По данным украинского издания, это произошло в Днепропетровске. В ходе возникшей массовой драки военкомы применили слезоточивый газ.
В материале сказано, что трое сотрудников ТЦК повалили украинца на землю на одной из улиц на юго-востоке города. После этого военкомы распылили газ в сторону гражданских, пытающихся отбить мужчину.
«Массовая драка произошла между гражданскими и сотрудниками военкомата, те применили слезоточивый газ. На одной из улиц города трое сотрудников повалили мужчину на землю, но за него вступились прохожие, в том числе женщина и подростки. Тогда сотрудники начали распылять газ в сторону граждан, пытающихся отбить мужчину», — говорится в публикации.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».