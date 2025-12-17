Шмыгаль сообщил, что 15 стран выделили миллиарды на помощь Украине в 2026 году

Во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 стран взяли на себя новые обязательства по поддержке Украины в 2026 году. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, написало издание «Страна.ua».
Отмечается, что ключевую роль в финансировании сыграет ФРГ. Берлин планирует выделить 11,5 миллиарда евро на оборонные нужды, которые пойдут преимущественно на системы ПВО, беспилотную авиацию и артиллерийские боеприпасы. Киеву уже передали новые комплексы Patriot и IRIS-T.
Норвегия согласовала пакет военной помощи на сумму почти семь миллиардов евро. Нидерланды направят Украине 700 миллионов евро на развитие беспилотных систем, причем 400 миллионов из этой суммы пойдут на закупку изделий украинского производства.
Британия намерена усилить возможности украинской ПВО на 600 миллионов фунтов стерлингов. Латвия, Литва и Эстония зафиксировали помощь на уровне 0,25 процента от своего ВВП, в денежном эквиваленте это составит 110 миллионов евро, 142 миллиона евро и 220 миллионов евро соответственно, передает RT.
Украина не сможет продержатся без поддержки Европейского союза, основанной на изъятии замороженных активов России. С таким заявлением 16 декабря выступил президент страны Владимир Зеленский.