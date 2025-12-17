Шмыгаль сообщил, что 15 стран выделили миллиарды на помощь Украине в 2026 году

Во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 стран взяли на себя новые обязательства по поддержке Украины в 2026 году. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, написало издание «Страна.ua».