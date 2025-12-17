Экс-мэра Старого Оскола освободили из колонии по состоянию здоровья

Сергиенко был осуждён за получение взяток на сумму более 31 миллиона рублей в период с декабря 2017 года по апрель 2021 года. По версии следствия, он получал деньги от руководителей двух коммерческих организаций за покровительство и создание благоприятных условий для их бизнеса. Часть вознаграждения включала право на долю в незавершённом строительном объекте площадью более 4 тысяч квадратных метров. Бывший чиновник занимал пост главы администрации Старого Оскола с января 2018 по декабрь 2021 года. Первоначальный приговор включал 12 лет колонии строгого режима и штраф в 20 миллионов рублей, апелляционным определением срок уменьшили до 11 лет 9 месяцев, штраф — до 19,5 миллиона.