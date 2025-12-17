«По дому пошли трещины»: в Ревде пожаловались на регулярные протечки крыши после капремонта

На чердаке часто скапливается вода из-за ошибки ремонтников.
В Ревде (Свердловская область) пожаловались на регулярно протекающую кровлю многоквартирного дома. Одна из жильцов проблемного здания по улице Максима Горького указала, что в 2023 году в ходе капремонта была повреждена крыша, но исправлять ситуацию никто не спешит. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
«Более двух лет чердачное помещение строения затапливается в период выпадения осадков и таяния снега. В связи с увеличением нагрузки на конструкции в стенах появились трещины, деревянные перекрытия разрушаются. Несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию, мер к разрешению ситуации не принимается», — написано в telegram-канале ведомства.
По данному факту в регионе возбудили уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в главе надзорного органа.
Ранее Бастрыкин брал под защиту жильцов аварийного дома в Серове. Здание признали аварийным в 2014 году, однако расселение не было проведено. Там также зафиксированы прогнившие несущие конструкции и протекающая кровля.